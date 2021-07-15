Горняк22: В Барнауле на четыре дня перекроют участок Павловского тракта

Ремонт Павловского тракта Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Мэрия города планирует провести работы по восстановлению асфальтового покрытия на одной из самых трафиковых дорог Барнаула

Администрация города предупредила водителей, что с 8.00 24 июля до 8.00 27 июля в Барнауле будет перекрыто движение для транспорта. Движение перекроют по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта – в районе здания №269.

Для автобуса маршрута №47 будет организовано движение по схеме:

проспект Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть в районе здания №154 (АЗС) – малая проезжая часть Павловского тракта – далее по маршруту. Движение в обратном направлении будет происходить без изменений.

Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка либо выбирать заранее маршруты объезда.

ТОЛК