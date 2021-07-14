Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Рендеры здания с бассейнами Фото: Алексей Квасов

Проект водноспортивного комплекса разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Наполняемость комплекса составит порядка 300 человек

В Барнауле в активно застраиваемом микрорайоне планируют возвести уникальное трехэтажное здание с несколькими бассейнами – открытыми и закрытыми. Оно расположится на ул. Солнечная Поляна в периметре квартала 2038, где в настоящее время ГК «Союз» строит высотные жилые дома.

Проект водноспортивного комплекса разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Его идея предполагает здание из двух-трех уровней (по 4-5 м высотой каждый) с частично эксплуатируемой кровлей.

Рендеры здания с бассейнами Фото: Алексей Квасов

На первом этаже запроектирован ресепшен, гардероб, инвентарная комната, кафе, отдельные игровые для детей, рассчитанные на 40 мест, а также зал бассейна для реабилитации. На втором уровне планируются помещения для тренеров, два кабинета врача, детский бассейн и основной 25 на 20 м с перепадом глубины от 1,5 до 3,3 м, девятью дорожками и вышкой для прыжков в воду. У каждого бассейна предусмотрены свои раздевалки, душевые, санузлы и сауны.

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Здесь уже есть чаши для нескольких бассейнов, запланированы различные спортивные залы. Осталось и помещение, предназначенное для ресторана

На третьем этаже должны разместить гимнастический зал на 25 человек, административные кабинеты, обходной зрительский балкон. Главной особенностью проекта станет помещение для SPA-салона с 11 кабинетами и выплывной ванной (в форме буквы «Г», глубиной 1,4 м), которая частично расположена в здании, а ее продолжение выходит на эксплуатируемую кровлю двухэтажного блока комплекса и находится под открытым небом. Таких бассейнов в Барнауле еще никто не строил.

Также с третьего этажа можно будет выйти на террасу, где запроектирован еще один небольшой каркасный бассейн. Рядом с ним предусмотрено пространство для лежаков и зонтиков, чтобы объект смогли посещать в летнее время любители солнечных ванн.

Проектная площадь здания превышает 5 тыс. кв. м, наполняемость комплекса составляет порядка 300 человек одновременно. На прилегающей территории запроектировано 60 парковочных мест для автомобилей.

Алексей Квасов рассказал «Толку», что его концепция уже отправилась на доработку к другим проектировщикам. Скорее всего, в нее внесут ряд изменений. Какие именно, пока говорить рано, но у автора есть опасения, что идею сильно упростят.

Рендеры здания с бассейнами Фото: Алексей Квасов

Не комментируют эту информацию и в самой ГК «Союз». Только в отделе продаж дольщиков заверяют, что комплекс с бассейнами обязательно появится уже в 2022 году. Но как именно его обустроят внутри, не уточняют.

В рекламе жилого комплекса «Лапландия» упоминается, что он предназначен для повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных тренировок, игровых видов спорта. Здесь будут доступны как групповые занятия, так и индивидуальные. Воспользоваться смогут все жители города, в том числе маломобильные группы населения.

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