Горняк22: В Мамонтовском районе иномарка слетела с трассы и «легла» между березами

ДТП в Мамонтовской районе Фото: vk.com/incident22

В соцсетях выложили видео с ДТП с нового участка трассы. У легкового автомобиля сильно повреждены капот и бампер. Водителя машины на месте уже не было

Утром 13 июля в Мамонтовском районе недалеко от села Костин Лог произошло жесткое ДТП, сообщает «Инцидент Барнаул».

Очевидцы сняли видео, на котором можно увидеть, как легковой автомобиль после аварии слетел с дороги и сбил несколько деревьев. У машины сильно повреждена передняя часть.

По словам автора, при аварии пострадали люди, но не известно, в каком они находятся состоянии, – на месте происшествия никого не оказалось.

Подробности ДТП выясняются.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле легковушка протаранила три автомобиля на парковке. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справился с управлением.

ТОЛК