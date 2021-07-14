Горняк22: В Иркутске мужчина с ребенком угрожает спрыгнуть с балкона 13-го этажа

Место происшествия Фото: кадр из vk.com

Под окнами собралась многочисленная толпа очевидцев. Мужчина потребовал, чтобы все люди разошлись, иначе он начнет действовать

В Иркутске, на улице Советской, мужчина с трехлетним ребенком вылез на карниз балкона на 13-м этаже многоэтажного дома, сообщает «КП».

Очевидцы вызвали экстренные службы. Сначала мужчина снял ребенка с карниза и поместил на балкон, потом снова полностью вытащил ребенка. Все это время он кричит, чтобы нашли его жену, которая якобы ему изменила. Полицейские оцепили территорию и пытались уговорить мужчину залезть внутрь.

Позже спасатели привели к мужчине его жену. Вместе с психологом ее завели в квартиру на переговоры.

По словам супруги, в минувшие выходные мужчина сильно ее избил и она написала заявление в полицию. Женщина, у которой до сих пор остались синяки под глазами, пообещала забрать заявление, если мужчина слезет с карниза, сообщает Babr Mash.

(обновлено) Мужчина отпустил ребенка, с ним все в порядке. Самого мужчину задержали и отвезли в отделение полиции.

Ранее «Толк» сообщал, что пациент столичного ковидного госпиталя погиб при падении из окна больницы. Тело погибшего ранним утром нашел охранник.

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