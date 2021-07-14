Горняк22: 11 человек в Индии погибли от удара молнии при попытке сделать селфи

Молния Фото: pixabay.com

Всего 12 июля во время грозы в Индии погибло более 60 человек. Чаще всего жертвами молний становятся женщины и дети в сельской местности

11 июля в Индии 11 человек, которые фотографировались на вершине башни, погибли от удара молнии, сообщают «Известия».

Стало известно, что в городе Джайпур люди во время грозы фотографировались на вершине сторожевой башни форта Амер XII века. В этот момент молния ударила в смотровую башню крепости и убила 11 человек. Всего в это время на вершине находилось 27 человек.

На север Индии обрушились муссонные дожди с сильными грозами. По официальным данным, от ударов молний ежегодно умирает в среднем около 2 тысяч индийцев.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянку убило ударом молнии во время заготовки веников. Находившийся рядом супруг потерял сознание.

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