Горняк22: В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам

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Султан Хамзаев отметил, что такое поощрение некурящих станет мотивацией для курящих сотрудников отказаться от вредной привычки

В России предложили на десять дней увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан, сообщает RT.

По мнению автора инициативы Султана Хамзаева, курящие работники в день тратят на вредную привычку до 60 минут рабочего времени или примерно 20 рабочих дней в году.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», – говорится в обращении к премьер-министру страны.

Общественный деятель отметил, что все издержки курения работников вынуждены нести работодатели и государство.

Ранее «Толк» сообщал, что россияне могут подать в суд на курящих соседей. Несколько лет назад Верховный суд России специально указал, что курильщики должны отвечать по закону, если соседям мешает дым.

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