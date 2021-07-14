Горняк22: Эксперт оценил пользу от введения уроков финансовой грамотности в школе

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Уроки финансовой грамотности в обязательном порядке уже включены в школьную программу многих европейских стран, а также США и Канады

Современный человек должен иметь понимание, что такое финансы, законы их функционирования, поэтому введение финансовой грамотности в школах – это хорошая иницатива, заявил экономист Юрий Твердохлеб, сообщает «Слово и Дело».

«Молодые люди должны знать и понимать: что такое расчетные операции, какие формы расчетов бывают. Единственное, сегодня этот вопрос уже «перезрел». Конечно, вводить финансовую грамотность в школах нужно было намного раньше», – рассказал он.

По его мнению, в преподавании нужно соблюсти баланс – не стоит уходить в академическую или в практическую сторону. Необходимо представить несколько направлений: фундаментальные основы финансовых отношений и прикладные аспекты жизни в мире финансов.

В России основы финансовой грамотности начнут преподавать в 2022 году. Отдельного предмета при этом не будет – школьники будут изучать финансы в рамках географии, математики и обществознания. В программу войдут анализ семейного бюджета и риски предпринимательства. Такие уроки будут преподаваться с первого по девятый класс.

Ранее «Толк» сообщал, что в спальном районе Барнаула построят школу на 550 мест. Ввести объект в эксплуатацию должны в 2024 году.

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