Горняк22: Ливни с градом и шквалистым ветром придут 14 июля в Алтайский край

Дождь. Погода. Лето Фото: Анна Меньшикова

Синоптики объявили штормовое предупреждение на сутки 14 и ночь 15 июля — в этот период ожидается ухудшение погодных условий с осадками и понижением температуры воздуха

Днем 14 июля в Алтайском крае ожидается +19…+24 градуса, местами по востоку воздух прогреется до +29 градусов. При этом на большей части территории региона в среду пройдут кратковременные дожди, грозы, а местами возможны сильные ливневые дожди с градом, сообщает Алтайский ЦГМС.

Ветер подует южного направления, со скоростью 11-16 м/с, местами возможны порывы до 17-22 м/с, а при грозах шквалы ветра достигнут 25 м/с.

В Барнауле дневная температура воздуха составит +26…+28 градусов. Пройдет кратковременный дождь с грозой, вероятно выпадение града. Ветер южный, 11-16 м/с.

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