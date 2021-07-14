Горняк22: Народные приметы. Как на Руси 14 июля отмечали Женский праздник
Застолье Фото: Katya36 с сайта Pixabay
Крестьяне считали 14 июля Женским праздником. А еще в этот день собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых готовили варенье и вкусные компоты
Женский праздник
Вечером девушки и женщины устраивали посиделки, рассказывает Feast-guide.com. На стол подавали «сборную кашу», которую готовили все вместе, к столу приносили фрукты и овощи, а также домашнюю наливку и пиво.
По традиции, еды варили столько, чтобы хватило угостить нищих и соседей.
Народные приметы и запреты на 14 июля
- Красноватый полумесяц – предвестник ливней.
- 14 июля не подходит для новых начинаний.
- Предки говорили: «Нужно быть осторожным: что тайное, то скрыть в этот день невозможно».
- Влюбленным и семейным парам необходимо серьезно относиться ко всему, что они произносят 14 июля, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт.