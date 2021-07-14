ГОРНЯК22 14.07.2021
Авто

Горняк22: День хаоса и беспорядка. Какие праздники отмечают сегодня, 14 июля

Горняк22
14 минут Ago

Девушка. Праздник. Вечеринка Фото: Pixabay

В среду, 14 июля 2021 года человечество отмечает много праздников. Один из них — знаменитый, ставший присказкой в России, День взятия Бастилии

Какие праздники сегодня, 14 июля

  • Во Франции отмечают национальный праздник Республики — День взятия Бастилии. В 1789 году произошло важное историческое событие: восставшие парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, символ угнетения и деспотизма.

  • День хаоса и беспорядка (Pandemonium Day).

  • В США отмечают День макарон с сыром, День нудистов и День ликёра «Grand Marnier».

  • 14 июля именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея, Павла.

  • А еще в России 14 июля неофициально отмечают День смородины.

Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22
12 минут Ago
Рендеры здания с бассейнами Фото: Алексей Квасов Проект водноспортивного комплекса разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Наполняемость комплекса составит порядка 300...
Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22
13 минут Ago
Рендеры здания с бассейнами Фото: Алексей Квасов Проект водноспортивного комплекса разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Наполняемость комплекса составит порядка 300...

Читать по теме:

ВТОПЕ: