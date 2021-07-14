Горняк22: Семьи в Алтайском крае кинулись получать госвыплату на ипотеку

Семья Фото: pixabay

Господдержка в размере 450 тыс. рублей для многодетных, выплачивающих ипотеку, в Алтайском крае становится все более популярной в кризис

В Алтайском крае в 2021 году резко выросло число заявок и получателей государственной выплаты на погашение ипотеки в размере 450 тыс. рублей. Напомним, она положена лишь семьям, в которых с января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

Вся сумма целиком направляется на погашение процентов или основного долга по жилищному кредиту. По данным фининститута Дом.рф, в 2021 году подано уже 1 027 заявок. Если темпы сохранятся, то до конца года их число перевалит за 2 тысячи.

Для сравнения, за весь прошлый год в банки обратилось 1415 клиентов из данной категории граждан. А годом ранее желающих было лишь 402 – однако в 2019-м программа заработала только с сентября.

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На ажиотаж в текущем году влияет рекордно возросшее ипотечное кредитование. Низкие доходы населения и выгодные условия займов загоняют семьи в «кабалу», и они стремятся воспользоваться любыми инструментами для ее облегчения. При этом многодетным в Алтайском крае в 2021-м одобрили не все заявки, а 904 на общую сумму 401 млн рублей. За весь прошлый год число положительных решений достигло 1125 (на 494 млн рублей).

В 2019-м господдержку получили 344 семей на 150 млн рублей. Интересно, что за два года существенно сократился срок рассмотрения заявок от граждан. На старте данного проекта он составлял 59 дней, сейчас – лишь 13.

Выдача 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным Фото: Ольга Полиенко

За весь период действия программы Алтайский край стал одним из самых активных получателей этой выплаты от государства, если сравнить с другими регионами страны. Хотя на это влияет численность многодетных семей в том или ином субъекте, а также их закредитованность. Так, например, наибольшее число получивших 450 тыс. рублей насчитывается в Чеченской республике (около 15 тыс. семей), а наименьшее – в Чукотском автономном округе (32).

Стоит отметить, что после одобрения заявки банк самостоятельно списывает у заемщика 450 тыс. рублей долга по кредиту или процентам, а затем запрашивает компенсацию у государства. Если ипотечный остаток ниже этой суммы, то он все равно будет погашен, но гражданин недополучит положенную ему выплату. Хотя пока чаще всего в Алтайском крае многодетные на момент обращения за этой льготой имеют больший долг, и могут избавиться лишь от его части, сократив тем самым ежемесячные платежи или срок кредитования.

С 10 июля правительство расширило варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей для многодетных. Теперь ее можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома.

ТОЛК