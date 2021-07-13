Горняк22: Врач объяснил популярность вакцины «КовиВак» у россиян

Вакцинация Фото: pixabay.com

Врач напомнил, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета, и рекомендовал вакцинироваться всем россиянам

Вакцина от коронавируса «КовиВак» стала популярной среди россиян, потому что это однокомпонентный препарат. Одной прививки этой вакциной достаточно для полной вакцинации, рассказал врач клиники Ройтберга Максим Терский, сообщает «Прайм».

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – объяснил специалист.

Врач отметил, что людям, которые выбрали этот препарат для вакцинации, приходится заниматься его поисками, поскольку пока в стране его произвели очень мало.

По его словам, инактивированная вакцина «КовиВак» имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными вакцинами («Спутник V»), что в условиях быстрой мутаций вируса может стать ключевым фактором.

Ранее «Толк» сообщал, что в России заявили о единичных случаях повторного заражения коронавирусом. Главный санитарный врач Анна Попова отметила, что если считать количество заболевших после первой дозы вакцины, то оно будет чуть выше.

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