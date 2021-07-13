Горняк22: Россиянам рассказали о действиях при симптомах коронавируса

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

По словам врача Ирины Большаковой, при звонке в скорую помощь нужно рассказать диспетчеру о сопутствующих симптомах и имеющихся недугах. После этого он решит, куда направить пациента

При простом повышении температуры не стоит звонить в скорую помощь. Такой вызов все равно будет переадресован врачам поликлиники, заявила главврач скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова, сообщает NGS.

Врач отметила, что скорую помощь следует вызывать только в тех случаях, когда появляется одышка или высокая температура, которая держится несколько дней.

«При вызове скорой помощи на проводе будет медик, который примет решение о необходимости выезда бригады. А вот визита врача можно ждать долго, хотя сейчас поликлиники стараются направить медика в течение 24 часов», – отметила специалист.

При этом сейчас, по ее словам, у врачей просто физически не получается посетить пациентов в указанный срок.

В минздраве также уточнили, что даже если у человека диагностировали коронавирус, его необязательно положат в больницу. Показания для госпитализации врач определяет индивидуально, даже пожилой возраст при этом не является однозначной причиной.

Ранее «Толк» сообщал, что главный эпидемиолог Алтайского края намерена ревакцинироваться от COVID-19. В прошлом году Ирина Переладова первой в регионе привилась от коронавируса.

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