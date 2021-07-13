Горняк22: Ледовый дворец в Бийске построят с помощью частной компании
Когда будет построен Ледовый дворец в Бийске Фото: vesti22.tv
Министр спорта региона Алексей Перфильев сообщил, что новый спортивный объект в наукограде появится примерно к концу 2022 года
Новый ледовый дворец в Бийске на стадионе «Прогресс» построят на основе государственного-частного партнерства к концу 2022 года. Стоимость объекта составляет 360 млн рублей. Об этом 12 июля в ходе онлайн конференции рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев.
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По словам чиновника, осталось сделать окончательные шаги перед заключением концессионного соглашения для строительства ледовой арены. Специально для «Толка» Перфильев уточнил, что интерес к строительству объекта проявляет компания «Сибирский Центр Строительных Материалов».
«Мы пробуем теснее работать с бизнесом. Поэтому наши новые объекты будут возникать путем государственно-частного партнерства», – сказал министр.
По его словам, концессионное соглашение подразумевает, что на государственной земле строится государственный объект, который в дальнейшем управляется бизнесом.
Перфильев отметил, что для минспорта – это возможность сэкономить на фонде заработной платы и оплате коммунальных услуг. Предполагается, что соотношение вложений составит 80 на 20%, где меньшую долю вложит бизнес. В дальнейшем инвестору вернутся его деньги, но все расходы по содержанию объекта несет именно он.
«Мы получаем бесплатные часы. Бизнес должен управлять объектом так, чтобы у него были какие-то остатки времени, и он мог бы на этом зарабатывать», – добавил Перфильев.
Напомним, что министр спорта вновь высказался о судьбе ледового долгостроя в Барнауле на пр. Сибирском, 52. По его словам, из-за значительного удорожания строительных материалов, сейчас по этому объекту готовится новая смета. Конкурс на определение подрядчика планируется провести в сентябре 2021 года.