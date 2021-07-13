Горняк22: Украденное из ювелирного магазина Барнаула золото не было застраховано
Кольца. Ювелирные украшения Фото: pixabay.com
В отделе не сработала сигнализация, поэтому злоумышленники зашли и вышли из магазина незамеченными. Не исключено, что воры действовали по наводке
Золото, которое воры вынесли из ювелирного магазина через дыру в стене барнаульского ТЦ «Лето», не было застраховано. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в отделе с драгоценностями не сработала сигнализация, поэтому злоумышленники зашли и вышли из магазина незамеченными.
Не исключено также, что грабители действовали по наводке.
Инцидент произошел в ночь на 9 июля – неизвестные прорезали проем в стене ТЦ «Лето», через который забрались в отдел с ювелирными украшениями, похитив товара на 6 млн рублей. Они также обчистили несколько соседних отделов, похитив наличность из кассы и товары.