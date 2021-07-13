Горняк22: Врачи назвали основания для медотвода от прививки против коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

В минздраве ответили, что обострение хронического заболевания или острая фаза инфекционных заболеваний являются только временными причинами для медотвода

Получить медицинский отвод от вакцинации могут люди с гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов и тяжелой аллергической реакцией, заявили врачи, сообщает «РБК».

По мнению специалистов, другие показания, указанные в рекомендациях минздрава и инструкциях, позволяют лишь временно отложить вакцинацию.

«Тяжелой аллергической реакцией считается отек Квинке или анафилактический шок в том случае, если такие ситуации возникали при предыдущей вакцинации от какого-либо другого заболевания», – отметил терапевт Андрей Кондрахин.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что при аллергии на некоторые продукты, пыльцу или пыль медотвод получить нельзя. По его словам, российские вакцины от коронавируса не вызывают аллергических реакций, так как их компоненты «не перекрещиваются» с возможными аллергенами.

Внештатный специалист по терапии минздрава Оксана Драпкина объяснила, что крапивница также не входит в список противопоказаний.

По словам врачей, причиной для получения медицинского отвода является тяжелая реакция на ранее введенные вакцины: покраснение и отек на месте укола диаметром более 8 см и высокая температура.

Специалист подчеркнул, что фебрильные судороги и коллаптоидные реакции также считаются тяжелыми побочными явлениями.

Ранее «Толк» сообщал, что врач объяснил популярность вакцины «КовиВак» у россиян. Он также напомнил, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

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