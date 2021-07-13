Горняк22: В Алтайский край 13 июля придут дожди с грозами и градом

Крапива. Лето Фото: Pixabay

Регион находится в ожидании непогоды — на сутки 14 и ночь 15 июля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом, ветра и похолодания

Днем 13 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +25…+30 градусов. В отдельных районах в этот день пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град. Утром местами опустится туман. Ветер подует южный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник +25…+27 градусов, кратковременный дождь, гроза, возможно выпадение града. Ветер южный, 2-7 м/с.

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