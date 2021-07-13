Горняк22: Народные приметы 13 июля. Как гадать на суженого и что делать нельзя

Девушка. Венок. Цветы Фото: klimkin с сайта Pixabay

В середине лета люди выходили на покос в лучших одеждах, а после полевых работ веселились до позднего вечера. А еще красили яйца в желтый и обменивались ими друг с другом

Гадание на суженого 13 июля

Девушки собирали цветы, чтобы гадать на суженого. В течение дня они собирали двенадцать разных полевых цветов и трав. На ночь этот букет клали под подушку. Девушки ждали вещего сна: кто приснится ночью, тот и под венец вскоре позовет.

Что нельзя делать 13 июля по приметам

Крестьяне избегали назначать встречу до полудня. Считалось, что это пророчило неприятный исход, пишет Feast-guide.com.

Народные приметы на 13 июля

Если накануне звезды сильно мерцали на ночном небе, а утром все небо затянули тучи, то в полдень 13 июля разразится гроза.

Обилие росы – приметы наступающей жары.

Желтые облака предвещают дождь.

Кукушки поют 13 июля и позднее – летом будет теплым и продлится долго.

ТОЛК