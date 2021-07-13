Горняк22: В Барнауле начали сносить 110-летний двухэтажный жилой дом

110-летний дом на ул. Анатолия, 96 Фото: MEHANIC, skyscapercity.com

Объект не является памятником истории, хотя построен был еще при жизни Николая II. После его сноса в центре города освободится земля площадью почти 700 «квадратов»

В Барнауле сносят двухэтажный жилой дом, которому исполнилось более 110 лет. Он расположен на ул. Анатолия, 96 в районе пересечения с проспектом Социалистическим. Несмотря на почтенный возраст, этот объект не числится в реестрах памятников истории, культуры, градостроительства и архитектуры.

Дом имеет один подъезд и шесть квартир, а его площадь составляет 216 кв. метров. Объект построили еще при Российской империи в 1910-м году, причем полностью из дерева (несущие стены, межэтажные перекрытия, фасад).

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, это жилье признали аварийным еще в 2015-м году. На тот момент степень износа составляла 66%. Комиссия приняла решение о расселении и сносе. Не так давно дом был освобожден от жильцов, которых на тот момент числилось восемь.

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В 2019-м году в том числе за счет средств Фонда заключили два контракта на приобретение для переселенцев помещений в 33 и 30 кв. метров (за 1,66 млн и 1,55 млн рублей соответственно). В каком порядке освобождались другие квартиры, не сообщается.

Снос объекта планировался до 2026 года. После демонтажа здания в центре города освободится перспективный участок площадью почти 700 кв. метров. Однако при последующей застройке на будущий проект могут наложить ограничения соседние охраняемые государством объекты культурного наследия (на ул. Анатолия, 100 и 105).

С каждым годом в Алтайском крае остается все меньше старинных зданий, домов «с историей». Чаще всего их разрушают пожары, реже они попадают под плановый снос.

По данным сервиса dom.mingkh.ru, в настоящее время в Барнауле сохранилось 40 домов, построенных с 1900 по 1920 годы. Еще четыре таких объекта числится в Камне-на-Оби, по два – в Алейске и Рубцовске. Однако больше всего (45) вековых построек насчитывается в самом старом городе Алтайского края – Бийске.

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