Горняк22: Участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют на час 12 июля

Военные колонны. Перекрытие трассы Фото: Анна Меньшикова

В ГИБДД Алтайского края призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» на час перекроют в Алтайском крае 12 июля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Движение для всех видов транспорта будет временно ограниченно:

с 20.00 до 21.00 на 174-м км автодороги в районе села Озерки.

Уточняется, что меру вводят в связи с плановым движением военных колонн.

Ранее «Толк» сообщал о том, что расширение Чуйского тракта стоит более 17 млрд рублей.

ТОЛК