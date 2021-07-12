Горняк22: Опытные сибирские врачи прибыли на Алтай, чтобы помочь в борьбе с ковидом

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Врачи с большим опытом работы с тяжелыми больными коронавирусом помогут местным медикам справиться с наплывом пациентов

В Республику Алтай прибыла бригада врачей из Якутии, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает «Новости Горного Алтая».

Ранее региональный минздрав обратился в Национальный центр медицины – Республиканскую больницу №1 Якутии с просьбой о содействии в борьбе с ростом заболеваемости.

Вечером 7 июля в республику прибыла бригада из врачей-реаниматологов и врачей-специалистов. Они имеют большой опыт работы с «тяжелыми» пациентами с коронавирусом, в том числе в Городской клинической больнице №40 (Комммунарке).

8 июля бригада врачей приступила к работе в инфекционном моногоспитале села Майма.

Сейчас в регионе выросло количество инфекционных госпиталей – теперь их восемь.

Всего в Республике Алтай выявлено 18 295 случаев заболевания коронавирусом, 291 пациент с Covid-19 скончался.

Ранее сообщалось, что алтайские ковидные госпитали заполнены более чем на 80%.

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