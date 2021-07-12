Горняк22: Макгрегор сломал ногу и проиграл своему «лютому» сопернику Дастину Порье

Дастин Порье, Конор Макгрегор Фото: кадр из видео

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264. Главное событие — бой между непримиримыми соперниками Дастином Порье и Конором Макгрегором

Ирландец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл американцу Дастину Порье в главном бое UFC 264. После первого раунда судья остановил бой, так как у Макгрегор сломал ногу.

Так, на последних минутах он подвернул ногу, и больше не смог встать самостоятельно.

Это был третий бой между бойцами Макгрегором и Порье. Ранее у каждого из них было по одной победе друг против друга. Теперь перевес на стороне американца.

Это шестое поражение ирландца в карьере при 22 победах. Порье одержал 28-ю победу при шести неудачах, пишет evrostavka.

Ранее сообщалось, что Дастин Пуарье победил Конора Макгрегора нокаутом в бое-реванше.

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