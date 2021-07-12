Горняк22: ЛДПР утвердила списки кандидатов на выборы в алтайское заксобрание
ЛДПР. Флаг Фото: региональное отделение партии ЛДПР
Не все действующие депутаты АКЗС заняли место в списках. Часть из них совсем покинула партию, другая — перешла к оппонентам
10 июля руководство регионального отделения партии ЛДПР провело конференцию, на которой утвердили списки кандидатов на выборы в АКЗС. Об этом сообщает «Политсибру».
Так, первым в списке значится лидер партии Владимир Жириновский, который вряд ли займет место в краевой парламенте. Далее следуют координатор алтайской ЛДПР, бизнесмен, депутат краевого Заксобрания Владимир Семенов и его заместитель, гендиректор компании «РСК» Сергей Булаев.
Что касается, одномандатных округов и территориальных групп, то списки выглядят следующим образом:
- Округ №1 (Славгород, Яровое, Бурлинский район)
Одномандатник и глава территориальной группы – экс-координатор Максим Крайн.
- Округ №2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы)
Одномандатник и главный в группе – Максима Шапошников, учитель информатики из Малиновоозерской школы.
- Округ №3 (Благовещенский, Немецкий, Суетский, Хабарский районы)
Одномандатник и глава группы – Татьяна Белаш, бухгалтера из Хабарского района.
- Округ №4 (Баевский, Завьяловский, Панкрушихинский, Родинский районы)
Одномандатник и глава списка– пенсионер МВД Николай Коростелев.
- Округ №5 (Каменский, Крутихинский районы)
Наталья Макарова, сотрудница Каменской ЦРБ.
- Округ №6 (Тальменский, Тюменцевский, Шелаболихинсккий районы)
Инженер ПАО «Россети Сибирь» Александр Пахомов.
- Округ №7 (Волчихинский, Егорьевский, Рубцовский, Угловский районы)
Одномандатник – Андрей Секрета, директор «Монолит-АС», действующий депутат АКЗС от ЛДПР. Список возглавит пенсионер службы исполнения наказаний Сергей Давыдов.
- Округ №8 (Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский районы)
Лидер группы и одномандатник – глава Чернокурьинского сельсовета Андрей Поречных.
- Округ №9 (Алейск, Алейский, Усть-Калманский районы)
Менеджер IT-компании «Нэоклауд» Дмитрий Рыбкин
- Округ №10 (Павловский, Ребрихинский районы)
Одномандатники и лидер списка – сотрудник «Т2 Мобайл» Денис Ворсин.
- Округ №11 (Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский районы)
На округе и в группе временно безработный Дмитрий Тихонов.
- Округ №12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский районы)
Лидер группы и одномандатник – преподаватель Алтайской академии гостеприимства Людмила Цивилева.
- Округ № 13 (Быстроистокский, Зональный, Петропавловский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы)
Лидер группы и одномандатник – пенсионер МВД Валерий Плотников.
- Округ №14 (Белокуриха, Алтайский, Смоленский районы)
Лидер группы и одномандатник – преподаватель Алтайской академии гостеприимства Вячеслав Овсиенко.
- Округ №15 (Бийский, Красногорский, Советский, Солтонский районы)
Депутат АКЗС Павел Рего попробует переизбраться как одномандатник и глава списка.
- Округ №16 (Калманский, Топчихинский, Троицкий район)
Лидер группы и одномандатник – глава Калманского сельсовета Еще один глава Игорь Немцев.
- Округ №17 (Ельцовский, Косихинский, Кытмановский, Тогульский, Целинный районы)
Лидер группы и одномандатник – директор «Бийск-Автоцентр» Дмитрий Пахомов.
- Округ № 18 (Заринск, Заринский район)
Лидер группы и одномандатник -предприниматель Сергей Синицын.
- Округ №19 (ЗАТО Сибирский, Залесовский, Первомайский районы)
Лидер группы и одномандатник – директор компании «Электромонтаж Сервис» Илья Чернов.
- Округ № 20 (Барнаул, Индустриальный и Железнодорожный районы)
Одномандатник – врач-травматолог Константин Смазнев. Список возглавит– председатель кооператива по эксплуатации гаражных боксов «Рубин» Александр Коверник.
- Округ № 21 (Барнаул, Индустриальный и Железнодорожный районы)
Лидер группы и одномандатник – сотрудник ИП депутата БГД Алексея Скосырского
- Округ №22 (Барнаул, Индустриальный район)
Лидер группы и одномандатник -гендиректор компании «ГСП-СЕРВИС» Дмитрий Паринов.
- Округ №23 (Барнаул, Индустриальный район)
Лидер группы и одномандатник -действующий депутат АКЗС Ирина Журавлева.
- Округ № 24 (Барнаул, Ленинский район)
Лидер группы и одномандатник -Заместитель координатора Алтайской ЛДПР по идеологической работе Юлия Бузиновская.
- Округ № 25 (Барнаул, Ленинский район)
Лидер группы и одномандатник – профессор Алтайского аграрного университета Владимиру Татаринцев.
- Округ № 26 (Барнаул, Октябрьский район)
Лидер группы и одномандатник – депутат БГД Алексей Скосырский.
- Округ № 27 (Барнаул, Центральный и Октябрьский районы)
Лидер группы и одномандатник – инженер «Россетей» Петр Кайдаш.
- Округ №28 (Барнаул, Центральный район)
Лидер группы и одномандатник – ревизор компании «Розница К-1» Александр Наговицын,
- Округ №29 (Бийск)
Лидер группы и одномандатник – Депутат БГД Константин Комаров.
- Округ №30 (Бийск)
Лидер группы и одномандатник -Предприниматель Максим Железовский.
- Округ № 31 (Бийск)
Лидер группы и одномандатник – исполнительный директор компании «Норд» Вадим Глушков.
- Округ № 32 (Рубцовск)
Лидер группы и одномандатник – действующий депутат АКЗС Ирина Шудра.
- Округ № 33 (Рубцовск)
Лидер группы и одномандатник – Менеджер компании БМПЗ Владимир Горбачев.
- Округ № 34 (Новоалтайск)
Лидер группы и одномандатник – наладчика станков ЧПУ на «Алтайвагоне» Дмитрий Ряполов.
Примечательно, что из девяти действующих депутатов АКЗС фракции ЛДПР от партии на выборы идут только пятеро: Семенов, Рего, Журавлева, Шудра и Секрета. Оксана Абрамова и Иван Дубинин недавно вышли из партии, а Евгения Боровикова может стать депутатом от «Справедливой России». Не оказалось в списках и Дмитрия Степурко.
Ранее сообщалось, что всего пять партий заявили о своем выдвижении на выборы в АКЗС.