ГОРНЯК22 11.07.2021
Авто

Горняк22: Еще 239 новых зараженных выявили в Алтайском крае за сутки

Горняк22
10 часов Ago

Вакцинация. Прививка от коронавируса Фото: pexels.com

В Алтайском крае быстрыми темпами растет заболеваемость коронавирусом. В последние дни в регионе выявляют около 200 новых зараженных

239 новых случаев заболевания ковидом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, скончались15 больных, выздоровели 53 человека. Общее число зараженных на 10 июля составляет 56 475 человек, среди них 3 817 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирусная статистика на 10 июля

  • 547 больных коронавирусом лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 177 подключены к аппаратам ИВЛ.
  • 15 больных умерли за сутки, 14 – непосредственно от ковида. Всего в регионе зарегистрировано 3 566 смертельных случаев среди больных.
  • Выздоровели от коронавируса 53 человека за сутки. С начала пандемии выздоровели 47 545 пациентов.
  • Всего в крае развернуто 4 369 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 766 мест.
  • На утро 10 июля в Алтайском крае прививаются 394,2 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 85
Бийск – 24
Рубцовск – 23
Алейск -11
Камень-на-Оби – 8
Локтевский, Первомайский районы – по 6 заболевших
Бийский, Тальменский районы – по 5
Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский, Шипуновский районы – по 4
Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский, Третьяковский районы – по 3
Благовещенский, Косихинский, Красногорский, Суетский районы – по 2
Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что Алтайский край бьет антирекорды по числу умерших и тяжелобольных ковидом.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Барнаульским автолюбителям и автобусу № 41 придется объезжать пер. Ядринцева

Алтапресс: Барнаульским автолюбителям и автобусу № 41 придется объезжать пер. Ядринцева

Горняк22
10 часов Ago
В краевой столице больше чем на два месяца закроют автомобильное движение на пер. Ядринцева в районе пересечения с ул. Папанинцев. С 20 июля по 30 сентября здесь будет проводится...

Читать по теме:

ВТОПЕ: