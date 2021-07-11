Горняк22: МакSим не смогла самостоятельно дышать после отключения от ЭКМО

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist/

Врачи не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего лечения артистки. Ее состояние может ухудшиться или улучшиться в любой момент

Врачи попытались отключить певицу марину Абросимову (МакSим) от ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация), однако она не смогла самостоятельно дышать, сообщает Mash. Тогда ее вновь подключили к аппарату.

Сейчас она находится в состоянии сопора, когда разбудить пациента можно лишь от сильного внешнего раздражителя.

Сейчас у артистки поражено правое лёгкое, к нему подключили трубку для откачивания жидкости. Также у нее развилась лёгочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце.

В свою очередь директор певицы Маргарита Соколова выписалась из больницы, где она лечилась от коронавируса. Она рассказала, что время болезни ее кожа от пота слезала, как бумага.

Напомним, 15 июня стало известно, что Марину Абросимову госпитализировали с поражением легких в 40%. Позже оно выросло до 80%. 19 июня певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, в которой она находится по сей день.

Ранее «Толк» сообщал, что директор МакSим опровергла слухи о том, что певица пришла в сознание. По ее словам, артистку не выводили из комы и не отключали от ИВЛ.

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