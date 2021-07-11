Горняк22: Еще 239 новых зараженных выявили в Алтайском крае за сутки
Вакцинация. Прививка от коронавируса Фото: pexels.com
В Алтайском крае быстрыми темпами растет заболеваемость коронавирусом. В последние дни в регионе выявляют около 200 новых зараженных
239 новых случаев заболевания ковидом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, скончались15 больных, выздоровели 53 человека. Общее число зараженных на 10 июля составляет 56 475 человек, среди них 3 817 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирусная статистика на 10 июля
- 547 больных коронавирусом лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 177 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 15 больных умерли за сутки, 14 – непосредственно от ковида. Всего в регионе зарегистрировано 3 566 смертельных случаев среди больных.
- Выздоровели от коронавируса 53 человека за сутки. С начала пандемии выздоровели 47 545 пациентов.
- Всего в крае развернуто 4 369 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 766 мест.
- На утро 10 июля в Алтайском крае прививаются 394,2 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 85
Бийск – 24
Рубцовск – 23
Алейск -11
Камень-на-Оби – 8
Локтевский, Первомайский районы – по 6 заболевших
Бийский, Тальменский районы – по 5
Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский, Шипуновский районы – по 4
Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский, Третьяковский районы – по 3
Благовещенский, Косихинский, Красногорский, Суетский районы – по 2
Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что Алтайский край бьет антирекорды по числу умерших и тяжелобольных ковидом.