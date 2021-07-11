Горняк22: Алтай претендует на проведение ЧМ-2026 по гребле на марафонских дистанциях

Гребля Фото: телеканал "Толк"

Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков заявил, что технически барнаульский гребной канал готов к таким соревнованиям

Министр спорта региона Алексей Перфильев заявил, что Алтайский край будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по гребле на марафонских дистанциях в 2026 году, сообщает ТАСС.

«Мы готовы по инфраструктуре, у нас есть опыт, амбиции, необходим только минимальный бюджет, потому что все уже было создано ранее, это должно использоваться», – сказал он.

Соответствующую заявку от имени губернатора в ближайшие дни подадут во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ. При этом на подготовку к мероприятию краю нужно будет вложить около 15 млн рублей.

Решение по месту проведения турнира будет принято в марте 2022 года.

В Барнауле с 20 по 23 мая прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В городе для подготовки к соревнованиям специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них было вложено более 600 млн рублей.

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