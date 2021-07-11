ГОРНЯК22 11.07.2021
Авто

Горняк22: Иномарка чуть не влетела в дом после ДТП в Барнауле

Горняк22
10 часов Ago

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства и причины случившегося. О пострадавших не сообщается

Серьезная авария произошла утром 10 июля на пересечении улицы Пушкина и переулка Ядринцева в Барнауле – столкнулись две легковушки, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, как один из участников аварии съехал в кювет и чуть не врезался в частный дом. При этом у него сильно повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что автомобиль «лег» на крышу после ДТП в центре Барнаула.

ТОЛК

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