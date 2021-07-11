Горняк22: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Трава. Пожар. Огонь Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жителей Алтайского края просят быть внимательными и не допускать возгораний травы и мусора, что может привести к более серьезным последствиям

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за рискам возгораний сообщает сайт регионального гидрометцентра.

Так, с 10 по 16 июля в регионе ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).

Согласно прогнозу, 11 июля в регионе будет переменная облачность, в отдельных районах дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 13 м/с, а при грозах ветер может усилиться до 20 м/с. Температура днем составит до +29 градусов.

Ранее сообщалось, что жара установила новый температурный рекорд в Алтайском крае.

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