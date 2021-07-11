Горняк22: Жительница алтайского села пошла собирать ягоды и заблудилась

МЧС. Лес. Поиск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В такую солнечную погоду совсем не хочется оставаться дома. И многие любители живой природы отправятся в лес, чтобы отдохнуть и собрать грибов и ягод

Жительница посёлка Касмалинка Ребрихинского района заблудилась в лесу, собирая ягоды и грибы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Чтобы отыскать женщину, на единый номер 112 позвонил глава Боровлянского сельсовета. Спасатели сразу выдвинулись на место и в течение нескольких часов обнаружили пропавшую.

В ведомстве уточнили, что зачастую к работе приходится привлекать спасателей, пожарных, сотрудников полиции, представителей администраций, добровольцев.

В связи с этим сотрудники МЧС просят перед отправкой в лесную местность заранее тщательно подготовиться: зарядить телефон, взять запас воды и провизии, предупредить о походе близких и тд.

Ранее сообщалось, что пропавшего под Барнаулом мужчину нашли в заброшенном доме.

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