Горняк22: Ученый рассказал, чем отличает обычный коронавирус от дельта-штамма
Коронавирус Фото: pixabay.com
Новый штамм более заразен, поэтому большинство пациентов, которые сейчас находятся под аппаратами ИВЛ, болеют именно им
Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что вероятность заразиться дельта-штаммом коронавируса в разы выше, чем обычным, сообщает РИА «Новости».
По его словам, он распространяется намного быстрее. Так, репродуктивное число обычного вируса в среднем около 3, а дельта-штамма – 5.
В связи с этим он призвал россиян везде носить маски и не пренебрегать социальной дистанцией.
Ранее сообщалось, что у большинства пациентов на ИВЛ в России обнаружили новый штамм коронавируса.