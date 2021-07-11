Горняк22: Сильные дожди, ветер и град придут в Алтайский край 11 июля

Летний дождь Фото: pixabay.com

Дождливая погода сменила жаркие знойные дни в Алтайском крае. В некоторых районах может пройти сильный град и усилиться ветер

В Алтайском крае 11 июля ожидается ухудшение погодных условий, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Алтайский край

В регионе ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, однако местами ожидаются сильные дожди и град. При грозах местами порывы ветра достигнут до 20 м/с. Температура днем составит +24…+29 градусов.

Барнаул

В краевой столице погода будет спокойной. Синоптики обещают также переменную облачность. Ветер с порывами до 8 м/с. Температура днём составит до +27 градусов.

Кроме того, местами в крае сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.

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