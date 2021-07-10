Горняк22: В России возобновили чартерные перевозки на курорты Египта

Египет Фото: pixabay.com

Советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз заявил, что россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилете в страну

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Авиакомпании теперь смогут отправлять прямые рейсы, сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, что полёты приостановили в ноябре 2015 года после авиакатастрофы российского самолёта над Синайским полуостровом. Это крушение стало крупнейшим в истории Египта, погибло 224 человека. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.

В апреле 2018 года Россия восстановила регулярное авиасообщение, но египетские курорты оставались закрыты для российских чартеров. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

После отмены запрета интерес россиян к турам в Египет подскочил в два раза. По словам экспертов, эта мера не только снизит стоимость туров более чем на треть, но и скорректирует ценообразование на российских курортах, ведь ранее Египет был вторым по популярности зарубежным направлением для отдыха у россиян.

В египетском посольстве отметили, что россиянам, которые привились «Спутником V», необходимо предоставить только сертификат о вакцинации. ПЦР-тест делать не нужно.

«Непривитые граждане обязаны предоставить либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа», – уточнил дипломат.

Ранее «Толк» сообщал, что из Барнаула в Турцию разрешили осуществлять прямые авиарейсы. Всего полеты в Турцию будут осуществляться из 45 российских городов.

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