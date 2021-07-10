Горняк22: СК начал проверку по факту гибели рабочих на пожаре в офиснике Барнаула

Место происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Огонь возник в помещении одной из расположенных в здании компаний, где размещались пиломатериалы. Трех человек эвакуировали из опасной зоны живыми

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в административном здании Барнаула. Об этом сообщает сайт регионального управления ведомства.

Здесь рассказали, что возгорание произошло в помещении одной из расположенных в здании компаний, где размещались пиломатериалы.

После ликвидации огня на месте обнаружили тела двух погибших рабочих – по предварительным данным, они отравились угарным газом. Еще трех человек эвакуировали из опасной зоны живыми.

На месте происшествия работает следственная группа, для определения причины пожара назначена пожаро-техническая экспертиза.

Пожар на площади 30 кв. метров в пятиэтажном здании на проспекте Космонавтов произошел рано утром 9 июля.

ТОЛК