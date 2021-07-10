Горняк22: Глава минздрава приехал в госпиталь Новоалтайска после жалоб в соцсетях

Госпиталь Фото: Минздрав Алтайского края

Пациенты рассказывают о нехватке медпрепаратов, отсутствии свободных мест и плохом питании. В ведомстве существование проблем косвенно подтверждают

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов посетил один из самых крупных ковидных госпиталей региона, развернутый на базе Новоалтайской горбольницы, «для решения проблем» после жалоб в Сети. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Ранее проходящее лечение от коронавируса в стационарах края пациенты заявили в соцсетях ведомства о недостатке лекарств, отсутствии свободных мест и плохом питании.

Во время визита больные высоко оценили работу врачей и младшего медперсонала, отметили хорошее лечение и питание, заявили в ведомстве. Министр также проверил наличие медпрепаратов в процедурных кабинетах и их запасы в госпитале.

«Высокую оценку» организации работы ковидария на базе горбольницы № 3 Барнаула дала замминистра Наталья Белоцкая.

«Несмотря на незначительные жалобы бытового характера от пациентов, такие как отсутствие тумбочки или не очень удобный матрас, в медучреждении четко выстроена система оказания медпомощи пациентам», – заявила она.

В Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в которых развёрнуты 4369 коек. Лечение в условиях стационара проходят 3697 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией. Сейчас ковидарии заполнены на 84%.

Ранее «Толк» сообщал о том, что «красные зоны» алтайских ковидных госпиталей стремительно заполняются пациентами.

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