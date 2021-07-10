Горняк22: Жаркие и дождливые выходные ждут жителей Алтайского края

Природа. Лето Фото: pixabay.com

В ночное время температура воздуха опускается до +11+13 градусов, а днем местами воздух прогревается до отметок в +30 градусов

В ближайшие выходные дни характер погоды в Алтайском крае будет меняться – от жары к дождям со шквалистым ветром, предупреждают синоптики регионального ЦГМС.

Днем в субботу, 10 июля, в регионе воздух прогреется до +24…+29 градусов. Местами по южным районам в этот день возможны небольшие дожди и грозы. Утром местами туман. В Барнауле около +27 градусов и без осадков.

11 июля по краю до +29 градусов, а в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, по югу местами ожидаются сильные дожди с градом. При грозах шквалы ветра достигнут 20 м/с. В краевом центре в воскресенье +26…+28 градусов и без осадков.

К понедельнику, 12 июля, в Алтайском крае ночью и днем возможны дожди с грозами и градом, в дневные часы до +25…+30 градусов. В Барнауле +27 и дождь в конце дня.

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