Горняк22: Видео момента наезда на пешехода в Бийске появилось в Сети

Полиция Фото: Анна Меньшикова

«Шестёркой» управлял молодой парень с водительским стажем около года. По предварительным данным, легковушка превысила скоростной режим

В Сети появились кадры момента наезда на пешехода в Бийске – видео уличной камеры наблюдения публикует «Бийское телевидение».

Авария произошла поздно вечером 6 июля на улице Васильева.

Судя по походке приближающегося к «зебре» мужчины, он находился в опьянении. Увидев «Жигули», пешеход ускорился, но попал под колеса. От удара человека подлетел в воздух и упал на асфальт без сознания.

По данным «Бийского рабочего», за рулём «шестёрки» находился молодой человек с водительским стажем около года. Издание предполагает, что легковушка превысила скоростной режим, по этому водитель не смог вовремя среагировать и нажать на тормоз.

Ранее «Толк» сообщал от том, что пострадавший пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии – у него множественные переломы и травма головы.

ТОЛК