Горняк22: В Москве судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского суда

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Предсмертной записки младший судебный пристав не оставил. В суде заявили, что жалоб по службе от сотрудника не поступало

9 июля в Москве в здании Хорошевского суда покончил с собой 26 летний младший пристав. Его тело нашли в туалете, сообщает «РЕН ТВ».

В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося. Федеральная службы судебных приставов проводит служебную проверку.

В суде рассказали, что мужчина без нареканий три года проработал на своём посту. Он числился младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Ранее «Толк» сообщал, что мэра Коломны нашли в квартире с огнестрельным ранением. Предположительно, до момента смерти чиновник несколько дней употреблял спиртное.

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