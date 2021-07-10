Горняк22: В Барнауле поменяли схему движения на участке Энтузиастов

Улица Энтузиастов. Барнаул Фото: @cepreef

На участке оживленной улицы в Барнауле запустят новую схему организации дорожного движения – сделано это будет для увеличения пропускной способности

На участке улицы Энтузиастов в Барнауле с 9 июля в тестовом режиме изменят организацию дорожного движения. Об этом напоминает пресс-центр мэрии города.

Речь идет о пересечении с улицей Попова при движении от улицы Солнечная Поляна. Здесь отключат правоповоротную секцию, а движение по полосам будет осуществляться:

с левой полосы – только прямо;

с правой полосы – прямо и направо.

Изменения необходимы для повышения пропускной способности улицы Энтузиастов в связи с активной жилой застройкой в этой части города, пояснили в горадминистрации.

Если новшество положительно повлияет на пропускную способность, схему движения сделают постоянной. О сроках тестирования не сообщается.

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