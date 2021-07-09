Горняк22: В Бийске «жигули» сбили мужчину на пешеходном переходе

Знак. ДТП Фото: pexels.com

Пострадавшего в травматическом шоке, с переломом голени и травмой головы госпитализировали в больницу города. Полиция выясняет обстоятельства ДТП

Пешеход получил тяжелые травмы в результате ДТП в Бийске. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

Инцидент произошел около 23.58 7 июля на улице Васильева в районе остановки «1000 мелочей».

На кадрах с места происшествия видны «жигули», стоящие на аварийке, и лежащий на асфальте мужчина.

По данным ресурса, автомобиль сбил горожанина на пешеходном переходе.

Врачи диагностировали у пострадавшего травматический шок, перелом правой голени, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. В тяжелом состоянии его госпитализировали в ЦГБ.

Полиция выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что экс-сотрудник ГИБДД Барнаула прикрыл коллегу за «пьяное» ДТП и потерял погоны.

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