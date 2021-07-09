Горняк22: В Костромской области застрелили четырехлетнюю девочку

Оружие Фото: pixabay.com

Девочке попытались помочь врачи, но ее организм не выдержал, и ребенок умер в реанимации. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства, при которых погибла девочка

В Буйском районе Костромской области из огнестрельного оружия застрелили четырехлетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 6 июля жительница одной из деревень Буйского района привезла в районную больницу свою дочь с огнестрельным ранением. Ребенок находился в состоянии клинической смерти. Девочка скончалась в реанимации. Во время осмотра дома потерпевшей следователи в гараже нашли охотничье ружье, которое находилось в свободном доступе.

В СК возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Статью и другие детали случившегося пока не разглашают. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой проверит исполнение закона об обороте оружия, а также выяснит условия жизни и воспитания погибшей. Назначены экспертизы.

По предварительной информации, несколько дней назад ружье в лесополосе нашел отец пострадавшей и решил оставить его себе. Девятилетний брат девочки играл с оружием и внезапно выстрелил в нее. В Федеральной службе Национальной гвардии заявили, что ружье нигде не числится, сообщает «Лайф».

Ранее «Толк» сообщал, что депутат на Алтае убил бизнесмена из охотничьего ружья прямо во дворе его дома. Потерпевший скончался на месте, всего эксперты насчитали шесть огнестрельных дробовых ранений в грудную клетку.

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