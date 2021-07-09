Горняк22: В Барнауле после громкого ЧП официально зарегистрировали первый батут

Батуты Фото: телеканал "Толк"

Владелец аттракциона выполнил обязательное требование о регистрации аттракциона до ввода его в эксплуатацию, отметили в правительстве края

В Барнауле официально зарегистрировали первый надувной уличный батут. Об этом сообщает официальный сайт края.

Уточняется, что объект находится возле торгового центра «Праздничный» в Индустриальном районе.

Специалисты гостехнадзора на месте проверили документацию, наличие анемометра (прибор для измерения силы ветра), правил пользования аттракционом для посетителей, медицинских аптечек и эвакуационных знаков.

«Оснований для отказа в государственной регистрации не выявлено», – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что владелец аттракциона выполнил обязательное требование о регистрации аттракциона до ввода его в эксплуатацию, которое должны соблюдать все владельцы новых площадок, введенных в эксплуатацию после 9 апреля 2020 года.

30 мая в районе Докучаево возле трамвайных путей опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки, трех и четырех лет, получили тяжелые травмы.

После этого гостехнадзор начал внеплановые проверки бизнеса. На регистрацию таких объектов действовала отсрочка, однако власти заявили о намерении ее отменить.

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