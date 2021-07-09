Горняк22: В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Меньшовым

Владимир Меньшов Фото: кадр из youtube.com

Власти Москвы ранее выразили готовность установить памятник Меньшову, если с такой инициативой выступят поклонники и семья режиссера

8 июля в Москве в Центральном доме кинематографистов состоялось прощание с народным артистом РСФСР, режиссером Владимиром Меньшовым, сообщает ТАСС.

На церемонию также приехала супруга режиссера Вера Алентова. Ранее артистка попала в больницу из-за коронавируса. Накануне дочь Юлия Меньшова рассказала, что актрису выписали и она вернулась домой.

В фойе Дома кино поместили портрет режиссера, рядом с ним разместили цветы и венки. На сцене установили гроб. На большом экране демонстрировали архивные фото режиссера и его фильмы, на фоне играла классическая музыка.

С артистом пришли проститься сотни людей. По действующим ковидным ограничениям места в зале можно занимать с учетом социальной дистанции.

После церемонии прощания Владимира Меньшова будут отпевать в храме, затем похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым и Галиной Волчек.

Напомним, что 5 июля Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Режиссеру был 81 год.

Ранее «Толк» сообщал, что вдова Меньшова Вера Алентова находится в больнице с коронавирусом. Актриса борется с коронавирусом, от последствий которого скончался ее муж.

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