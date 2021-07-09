Горняк22: Мэрия Барнаула разъяснила, что делать не попавшим в школу по прописке

1 сентября. Школьники Фото: Анна Меньшикова

В администрации пообещали, что к началу нового учебного года всех достигших школьного возраста детей обеспечат местами в учебных заведениях

Родителям, чьим детям было отказано в зачислении в школу из-за отсутствия свободных мест, следует обращаться в комитет по образованию города. Об этом 8 июля сообщает Telegram-канал мэрии.

«Им (родителям. – Прим. ред.) предложат варианты в других школах, расположенных неподалеку от места проживания», – пояснили в администрации.

Здесь отметили, что сейчас комитет «оперативно решает вопросы» по приему детей в первый класс в местах массовой застройки жилых домов. Уточняется, что во Власихе в связи с незавершенным строительством пристроя к школе № 98 детей, получивших отказ, перенаправляют в ближайшие школы – № 50 и 118 – по выбору родителей.

«В микрорайонах с интенсивной застройкой жилыми домами дети, получившие отказ в новых школах, перенаправляются в ближайшие школы: № 81, 101, 114, 117, 127», – уведомили в мэрии.

При выборе школы родители могут узнать количество свободных мест в первых классах 2021/2022 учебного года на сайтах школ или на Портале образовательных услуг, проинформировали здесь.

В администрации заявили, что к началу нового учебного года всех достигших школьного возраста детей обеспечат местами. По последним данным, сейчас в школах города более 1500 вакантных мест.

Ранее семьи первоклассников Барнаула рассказали, что получают отказ о зачислении в школу по прописке. В министерстве образования края пояснили: в этом году по приказу минпросвещения РФ приоритетные места отдают льготникам – детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые могут быть не прописаны по адресу, закрепленному за школой.

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