Горняк22: Стоматолог рассказал о неочевидной причине выпадения зубов

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По словам стоматолога, очень редко неправильный прикус не сказывается на здоровье зубов у людей в возрасте, но проблемы могут начаться и раньше

Неправильный прикус может привести к потере нескольких зубов уже к 30–40 годам, а в старости – к выпадению всех до единого, заявил стоматолог-ортопед Сергей Тюрин, сообщает «Слово и Дело».

По его словам, проблема неправильного смыкания зубов зарождается в период прорезывания коренных зубов, в период формирования прикуса.

«Неправильно развитые челюсти могут привести к серьезному разрушению зубов. Они начнут стираться, появятся различные клиновидные дефекты (потеря ткани возле шейки зуба) и пародонтологические заболевания. И если ситуацию запустить, то через какое-то время это приведет к потере зубов», – объяснил он.

Стоматолог подчеркнул, что больше всего выпадению зубов подвержены люди с неправильным прикусом в возрасте 45–50 лет. В детстве тоже может случаться выпадение коренных зубов, но реже. Это происходит при очаговых нарушениях прикуса в период прорезывания.

«Проблема прикуса – довольно древняя. Раньше, конечно, было лучше, потому что эта зона развивается за счет своей функциональности. В древности люди ели больше грубой пищу – мышцы работали, кости развивались, зубам было куда резаться», – отметил врач.

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