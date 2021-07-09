Горняк22: Почему до 9 июля женщинам запрещалось есть ягоды: народные приметы

Земляника Фото: pixabay.com

В народе 9 июля связывали с ягодами. Особенно удивительные свойства приписывали землянике: плодами лечили разные болезни и раны

9 июля христиане почитают преподобного Давида Солунского и Тихвинскую икону Божией Матери. Как пишет Vsyamagik.ru, греческий святой V века прославился тем, что после пострига в монахи построил себе шалаш под миндалевым деревом и прожил в нем около 70 лет. Люди почитали его как чудотворца, так как он мог брать в руки горящие угли.

Тихвинскую икону Божией Матери написал евангелист Лука. В V веке из Иерусалима ее перевезли в Константинополь, но за 70 лет до взятия города турками, в 1383 году, икона из Византии исчезла. Появилась она над Ладожским озером. Паривший над водой лик указал рыбакам, где нужно воздвигнуть храм за речкой Тихвинкой на Новогородской земле. С тех пор образ неоднократно спасал город Тихвин от нападения неприятелей.

В народе 9 июля связывали с ягодами. Особенно удивительные свойства приписывали землянике: плодами лечили разные болезни и раны, девушки умывались росой с ее кустов, чтобы быть красивыми, а беременные рвали и носили с собой ее листья, чтобы роды прошли удачно. Вообще, считалось, что до 9 июля женщинам нельзя есть ягоды, иначе дети будут умирать в младенчестве.

Народные приметы на 9 июля:

Если цветы вьюнка днем закрываются – быть дождю. Обилие росы предвещает хороший урожай огурцов. Большое количеств ягод 9 июля сулит холодную зиму. День выдался дождливым – сентябрь будет пасмурным.

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