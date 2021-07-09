Горняк22: Каких актеров зрители увидят в новом сериале «Властелин колец»

"Властелин колец" Фото: Pixabay

Кто станет основной звездой высокобюджетного проекта и какие актеры воплотят на экране персонажей нового телепроекта по произведению Толкина

В конце 2021 года состоится премьера одного из самых дорогих в истории сериалов «Властелин колец», который по затратам должен обойти даже «Игру престолов». Как пишет «Википедия», производство только первого сезона обойдется создателям в 465 млн долларов.

Первый сезон будет включать восемь эпизодов. Премьера состоится на Prime Video в конце 2021 или в начале 2022 года

По сведениям «Комсомольской правды», среди сценаристов сериала авторы «Стартрек: Бесконечность» Джей Ди Пейн и Патрик МакКей. Также уже известно, какие актеры примут участие в проекте. Среди них Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка. Во «Властелине колец» он исполнит роль главного злодея по имени Орен. Вместе с ним зрители увидят в проекте таких артистов как: Синтия Аддай-Робинсон, Макс Болдри, Иэн Блэкберн, Кип Чэпман, Энтони Крам, Максин Канлифф, Тристан Гравель, Сэр Ленни Генри, Тусита Джейасундера, Фабиан МакКаллум, Саймон Мерреллс, Джофф Морелл, Питер Муллан, Ллойд Оуэн, Август Прю, Питер Тейт, Алекс Таррант, Леон Уэдэм, Бенджамин Уокер, Сара Звангобани.

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