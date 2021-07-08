ГОРНЯК22 08.07.2021
Авто

Горняк22: Пять барнаульских многоэтажек останутся без горячей воды 8 июля

Горняк22
10 часов Ago

Кран. Вода Фото: pexels.com

Воды не будет у горожан в течение дня. Работы проводятся в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2021-2022 годов

В Барнауле 8 июля отключат горячую воду в пяти многоквартирных и 13 частных домах, сообщает пресс-служба СГК.

В частности, не будет воды в некоторых домах на улицах Линейная, Цеховая и Коллективная.

Такие меры связаны с ремонтными работами на сетях – по адресу: проспект Калинина, 20, будут устанавливать заглушку. Работы проведут с 9.00 до 21.00.

Ранее сообщалось, что почти 23 тыс. барнаульцев получили горячую воду раньше срока. Энергетики смогли досрочно завершить опрессовку сетей.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: С собственника новосибирского аквапарка хотят взыскать 4 млрд рублей

Горняк22: С собственника новосибирского аквапарка хотят взыскать 4 млрд рублей

Горняк22
10 часов Ago
Аквапарк "Аквамир" Фото: instagram.com/akvapark.nsk С новосибирского застройщика, управлявшего новосибирским аквапарком "Аквамир", намереваются взыскать 4 млрд рублей. Заявление подано 5 июля...
Горняк22: С собственника новосибирского аквапарка хотят взыскать 4 млрд рублей

Горняк22: С собственника новосибирского аквапарка хотят взыскать 4 млрд рублей

Горняк22
10 часов Ago
Аквапарк "Аквамир" Фото: instagram.com/akvapark.nsk С новосибирского застройщика, управлявшего новосибирским аквапарком "Аквамир", намереваются взыскать 4 млрд рублей. Заявление подано 5 июля...

Читать по теме:

ВТОПЕ: