Горняк22: ВОЗ заявила об опасной стадии пандемии коронавируса в мире

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Ранее в организации заявили, что заболеваемость коронавирусом стабилизировалась, но произошло это «на очень высоком уровне»

Пандемия коронавируса в мире находится на очень опасной стадии, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе. В сложившейся ситуации нужно поддерживать страны в распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин», – рассказал он.

По его словам, страны, в которых идет активная вакцинация, уже смягчают ковидные ограничения, в то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам вакцины, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности.

При этом глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове рассказала, что ситуация с коронавирусом в мире «неоднозначная». Она подчеркнула, что в Южной и Северной Америке на 13% снизилась заболеваемость, но на других континентах число новых случаев растет. За последнюю неделю в Европе заболеваемость выросла почти на 28%.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае резко увеличилось число тяжелобольных ковидом. На 7 июля в регионе 477 таких пациентов, 165 из них подключены к аппарату ИВЛ.

ТОЛК