Горняк22: Компания «Черкизово» опровергла «мизерные» выплаты сотрудникам сгоревшего завода

"Алтайский бройлер" Фото: Толк

В компании заявили, что почти все сотрудники трудоустроены и получают стандартную зарплату. Только некоторая часть из них осталась без работы за 2/3 от оклада

Группа «Черкизово» опровергла данные о том, что часть сотрудников сгоревшего завода «Алтайский бройлер» будет получать 25% от зарплаты, пока работу на заводе не восстановят, сообщает пресс-служба правительства края.

В компании разъяснили, что сейчас половина сотрудников продолжает работу в обычном режиме. При этом основная часть отправлена в оплачиваемые отпуска. Другие работники будут отправлены в другие регионы. Работников, которых не получится задействовать по основной работе, перейдут на другие виды работ с сохранением зарплаты.

Те сотрудники, которые не могут уехать и их нельзя привлечь к другой работе, будут получать оклады в размере 2/3 от заработка.

Ранее сообщалось, что сотрудники предприятия «Алтайский бройлер» (входит в группу «Черкизово») решили искать работу на других предприятиях, так как заработок в размере 25% от зарплаты их не устраивает.

Пожар на территории «Алтайского бройлера» (входит в группу «Черкизово») произошел днем 3 июля. Пострадали несколько цехов – разделочный, упаковочный и склад готовой продукции.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на крыше над цехом разделки рядом с компрессорной. При этом сообщение о ЧП пришло с опозданием, отметили в МЧС. Площадь пожара, причина которого выясняется, составила около 2,8 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших среди людей нет, птицы не пострадали.

ТОЛК